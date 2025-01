Derby, l'opinione di Pastore: "Lazio ingenua. Baroni ha peccato di..."

Giuseppe Pastore, durante l'ultima puntata di L'ascia Raddoppia su Cronache di Spogliatoio, ha espresso la sua opinione sulla prestazione della Lazio nel derby. Ecco di seguito le sue parole: "Il derby mi ha ricordato Milan – Napoli. Una squadra che sa benissimo che segnando subito poi può fare il suo piano gara ideale. Lazio ingenua, il gol del 2-0 inaccettabile. Baroni, che ripeto per me è il miglior allenatore del 2024, ha peccato di presunzione e ottimismo. La squadra si è sfaldata. Romagnoli lascia la prateria dietro andando dietro a Dovbyk, è un peccato di hybris. La Roma non vedeva l’ora e si è sfregata le mani. La Lazio deve rimanere su quanto di buono ha fatto, meritava quanto meno il 2-1 e ora deve guardare la classifica dove è a +12 sulla Roma. Il derby non annulla tutto quello che è successo, poi è quarta in classifica. Dietro ha il Milan che sta accelerando, ma la squadra c’è ancora".