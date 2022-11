Derby, La Gazzetta dello Sport: "Radu può nascondere la palla e ricevere solo un giallo?"

Il quotidiano rincara la dose: "Scene a cui non vorremmo assistere. Atteggiamenti così vanno banditi subito e l'ammonizione sembra poco..."

RASSEGNA STAMPA - Ci risiamo. Il doppiopesismo dell'ingigantire da una parte e di sminuire dall'altro si arricchisce di un altro capitolo. Il derby tra Roma e Lazio ha vinto vincere la squadra di Sarri grazie al gol di Felipe Anderson. Sarà forse il risultato che fa male a qualcuno e si prova così a spostare l'attenzione. Accade quindi che nell'episodio tra Radu e Rui Patricio, il comportamento da bandire non diventi la spinta del portiere giallorosso, ma la provocazione del laziale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella sezione delle domande sulla tredicesima giornata (rubrica che punta ad approfondire i temi dell'ultimo turno di Serie A, pubblica un pezzo dal titolo che è già tutto un programma "Radu può nascondere la palla e ricevere solo un giallo?". Ecco il testo completo: "Sono scene alle quali non vorremmo più assistere. La Roma cerca di recuperare lo svantaggio, Rui Patricio corre a prendere la palla per il fallo laterale e il laziale Radu, in panchina, gliela nasconde per guadagnare forse cinque secondi. Se la cava, sorridendo, con un "giallo", lo stesso che tocca al romanista che aveva diritto alla rimessa in gioco. Atteggiamenti così vanno banditi subito e l'ammonizione sembra poco. La lotta alla perdita di tempo sia una priorità. Non è più accettabile un portiere che tocca palla e calzettoni cinque volte prima di calciare dal fondo. Non è accettabile un giocatore che, dopo un fallo o una rimessa, afferra il pallone e se lo porta in giro, prima di restituirlo, per far schierare la sua difesa. Il prossimo panel dell'Ifab dovrebbe studiare soluzioni più dure. L'ultimo capitolo di queste meschinerie riguarda il raccattapalle, ormai "dodicesimo uomo" che rilancia l'azione della squadra di casa e offre invece il pallone agli ospiti con indolenza, se non lo nasconde. Per quanto ancora? È come per l'annuncio biascicato e incomprensibile delle formazioni ospiti: Lega e Figc, per quanto ancora?".