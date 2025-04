Derby, scatta il piano sicurezza: previsti 2000 agenti schierati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Duemila agenti schierati. È stato elaborato nel corso del tavolo tecnico tenutosi in prefettura il piano sicurezza per il derby in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Già dalla giornata di oggi partiranno i controlli preventivi. Sono state individuate quattro zone intorno allo stadio in cui verrà dislocato il contingente della forza pubblica e ci saranno servizi di osservazione dedicati alle due tifoserie. L'area a ridosso di piazza Mancini e piazzale Clodio sarà riservata ai sostenitori della Roma, quella di ponte Milvio e del Flaminio ai tifosi della Lazio.

La messa a punto delle misure di sicurezza ha effetti anche sulla viabilità, viene spiegato nell'articolo di RomaToday.it. A partire dalle aree di parcheggio destinate alle due tifoserie. Per i sostenitori della Roma, negli spazi di piazzale Clodio, mentre alla tifoseria biancoceleste è destinata l'area di viale della XVII Olimpiade che per l'occasione sarà ampliata. Scatteranno entro le 16,30 di domenica le chiusure al traffico così da consentire un transito in sicurezza degli spettatori nelle fasi di afflusso e al termine della partita. Saranno chiuse al transito veicolare viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Diaz tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan; piazzale Maresciallo Giardino.

