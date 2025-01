Derby, Stramaccioni: "Sconfitta pesante per la Lazio. Deve rimproverarsi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Andrea Stramaccioni, ospite negli studi di Dazn, ha commentato la sfida tra Roma e Lazio, terminata per 2-0 in favore dei giallorossi. In particolare, l'ex tecnico dell'Inter ha espresso il suo parere sulla gara dei biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole: "Sconfitta pesante per la Lazio perché è un derby, ma diversa da quella con l’Inter. Lì era sparita, qui ha lottato fino alla fine. Deve rimproverarsi la superficialità con cui ha iniziato la partita. Il secondo gol poi l’ha preso troppo facilmente".