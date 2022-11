Derby, Striscia e l'ironia su Ibanez: "Ha ascoltato Mourinho" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Passano i giorni, ma la sconfitta nel derby resta. La Roma ha subito la Lazio e ora resta a guardare mentre i biancocelesti festeggiano e si godono l’amore dei tifosi. Per non parlare dei tre punti persi, pesantissimi e importantissimi per la classifica. Non appena Orsato ha decretato la fine del match, i social sono esplosi con meme e vignette ironiche sui giallorossi. Quelle che vanno per la maggiore hanno come protagonista Ibanez e anche il noto programma satirico “Striscia la Notizia” ha seguito la scia. Nel pre gara era stato chiesto a Mourinho su cosa avesse lavorato con suoi nei giorni precedenti alla stracittadina e il tecnico ha prontamente risposto “Riposare, solo dormire e riposare” e il brasiliano, come sottolinea Striscia, ha rispettato esattamente il consiglio: “Va che dormita che si è fatto Ibanez”.

