Di Canio: "Atalanta-Lazio? Sono le squadre che giocano meglio, ma...”

Paolo di Canio ha detto la sua in merito a che partita sarà Atalanta-Lazio di mercoledì 24 giugno, snodo cruciale per i ragazzi di mister Inzaghi. Queste le sue parole: “Sono le due squadre che giocano meglio in Italia. La partita d’andata è stata la svolta per la stagione dei biancocelesti. Oggi l’Atalanta non è stata attenta in fase difensiva, ha concesso troppo nell’uno contro uno. Con le abilità dei ragazzi di Inzaghi, in particolare di Immobile e Luis Alberto, potremmo vedere una partita con molti gol. Sono due squadre che creano tantissimo, mi aspetto un grande match”.

Pubblicato il 22 giugno alle ore 00.58