Di Francesco in conferenza: "Una cattiva sorte contro di noi. E sull'arbitraggio..."

In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha analizzato il pareggio arrivato questo pomeriggio al Penzo contro la Lazio. Ecco le parole dell'allenatore del Venezia: “Sono arrabbiato. Perché? Se me lo domandi, è perché non hai visto la partita. Meritavamo la vittoria. Una prestazione del genere non può essere non ripagata dalla vittoria. Ci sono senz’altro nostri demeriti, ma c’è quella maledetta cattiva sorte, che sembra andare sempre contro di noi. Credo che anche i ragazzi siano delusi. La prestazione è stata davvero d’alto livello. Meriteremmo qualche soddisfazione, anche per accorciare la classifica. Quello che abbiamo fatto oggi anche come atteggiamento credo che non l’avevamo mai fatto. Arbitraggio? È stata una buona partita, non ci attacchiamo all’arbitro. Mi ha chiesto anche scusa, e questa non è una cosa che succede spesso. Più che altro, mi sto rendendo conto sempre di più che i difensori sono quelli che prendono più falli, appena li tocchi vanno giù. Questa è veramente una moda noiosa”.

