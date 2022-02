Di Fusco: “Lo scudetto del Napoli dipende da Lazio e Milan”

Fonte: Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Raffaele Di Fusco, portiere del Napoli tra gli anni 80 e 90, ha parlato del match che attende i partenopei contro la Lazio sottolineandone l'importanza per il prosieguo del campionato. Ecco le sue dichiarazioni: "Mentalmente il ko con il Barcellona incide ma Spalletti ha fato un gran lavoro sulla testa dei giocatori ed è bravo anche sul fattore psicologico. Mi preoccupa la rosa non al completo. Per lo scudetto dipende dalle sfide con Lazio e Milan".