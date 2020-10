Diego Armando Maradona: oggi il "Pibe de oro" compie 60 anni - VIDEO

Il campione per eccellenza, quelli che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare in Italia con la maglia del Napoli giurano che al mondo non esista un calciatore nella storia più forte di Diego Armando Maradona. Ha vinto con i partenopei diventando per tutti i napoletani alla stregua di un santo, ha vinto con la sua nazionale Argentina un Mondiale praticamente da solo. Ha avuto alti e bassi ma la classe quella rimarrà per sempre. Oggi il Pibe de oro compie 60 anni e tutto il mondo sportivo si stringe attorno a lui per fargli i migliori auguri in questa giornata speciale.

