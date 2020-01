Dietro Messi c'è solo...Immobile! Il dato tra Europa e Serie A

No, non è la classifica del Pallone D'Oro. Sarebbe troppo, dai. Però c'è un dato che elegge Immobile secondo in Europa, dietro solo a sua maestà Lionel Messi: tra Re ci si intende. È quello che riguarda le marcature multiple nelle ultime tre stagioni. Dal 2017/18, Ciro ne ha realizzate 18 tra doppiette, triplette e un poker. Messi 21, peccato. Tra l'altro, Immobile è secondo in questo fondamentale anche nella classifica all time della Serie A. Sono 27 le sue marcature multiple in carriera nel massimo campionato italiano, 30 quelle del Pipita Higuain. A pari merito col bomber biancoceleste staziona Icardi, mentre seguono Quagliarella (22), Cavani (20) e Belotti (17).

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - SAMP: MA CHI VE LO FA FARE?

LAZIO - SAMPDORIA, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE