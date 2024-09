Dinamo Kiev - Lazio, cambia il meeting point per i tifosi: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo poche ore alla sfida tra Dinamo Kiev e Lazio che scenderanno in campo alle 21.00 per la prima sfida di Europa League. In vista della gara la società biancoceleste ha comunicato un cambiamento per quanto riguarda il punto d'incontro dei tifosi per raggiungere lo stadio. Se prima il meeting point era previsto nell'area St. Pauli di Amburgo ora è stato spostato nella zona di la zona di “Rathausmarkt” come riportato nella nota ufficiale del club.

"Si rende noto che la polizia tedesca ha comunicato in questi minuti un nuovo meeting point per la tifoseria laziale. Su decisione delle autorità locali sarà presidiata anche la zona di “Rathausmarkt” a partire dalle ore 18.00 odierne".