Dino Baggio, dalla dieta vegana alla medicina alternativa: cosa fa oggi l'ex Lazio

In tanti ricordano le sue gesta in campo, in pochi sanno cosa fa attualmente Dino Baggio che negli anni '90 era uno dei migliori centrocampisti in circolazione e che ha vinto tutto con le maglie di Juventus e Parma. Il classe '71 ha giocato anche nella Lazio per due stagioni e mezzo. Al contrario di molti suoi colleghi oggi Baggio è lontano dal calcio e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato una vera e propria seconda vita. QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.