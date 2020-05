DIRETTA Bundesliga - Raddoppio Dortmund, il Leverkusen torna sopra

Germania di nuovo in campo, dopo la ripresa del campionato avvenuta la scorsa settimana. In Bundesliga va in scena la 27esima giornata con in evidenza la sfida fra Monchengladbach e Leverkusen, e quella fra Wolfsburg e Borussia Dortmund, che insegue il Bayern capolista e in campo alle 18.30.



Campionato Bundesliga (Germania), 27esima giornata (LIVE)

23 maggio 2020 ore 15.30

Friburgo 0 - 1 Brema (19 Bittencourt (B))

Monchengladbach 1 - 3 Leverkusen (7', 58' rig. Havertz, 81' Bender (L), 52' Thuram (M))

Paderborn 1 - 1 Hoffenheim (4' Skov (H), 9' Srbeny (P))

Wolfsburg 0 - 2 Dortmund (32' Guerreiro, 78' Hakimi)

18:30

Bayern - Francoforte