DIRETTA - Calciomercato Lazio, da N'Soki a Szoboszlai: tutte le news

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 - Intanto, trapela l'interesse del Catania per Tounkara. L'attaccante è in uscita, il club di Serie C ci pensa. (clicca qui per leggere la news completa)

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - Nel pomeriggio, le parole dell'agente di Szoboszlai, uno degli indiziati per il dopo Milinkovic, hanno commentato le voci di mercato su di lui: "Sostituire Milinkovic? Al momento il serbo è ancora alla Lazio...". (clicca qui per leggere la news completa)

CALCIOMERCATO LAZIO - Momento di calma in casa Lazio sul fronte mercato dopo la prima fase della sessione estiva. Ancora tutto fermo sul fronte Milinkovic-Savic, con il Paris Saint Germain però che sembra pronto a recapitare un'offerta. Odore di rinnovo invece per tre giocatori, ma a condizioni diverse: Cataldi molto vicino dopo aver risalito le gerarchie, Luis Alberto in caso sia arrivato il definitivo chiarimento con la società dopo il colloquio con Tare, Caicedo laddove non si dovesse accettare la proposta del Boca Juniors. In caso di partenza dell'ecuadoriano, tra l'altro, la Lazio è pronta a puntare su Ahmed Hassan Kouka. Capitolo centrocampo: si insiste per Szoboszlai in caso di partenza di Milinkovic, Tare ha in pugno la volontà del giocatore ma va trovato l'accordo con il Salisburgo, si potrebbe inserire Berisha nella trattativa. Fase di stallo infine per quanto riguarda Yazici, il Trabzonspor ha giudicato l'offerta del Lille inadeguata e adesso c'è da capire se la Lazio proverà l'offensiva per il giocatore.

RILANCIO N'SOKI - Si era già fatto il nome di Stanley N'Soki, giovane difensore del Paris Saint Germain, poi in parte accantonato soprattutto a causa del reintegro in rosa di Radu. Dalla Francia ora però viene rilanciato un interessamento dei biancocelesti per il francese: secondo quanto riporta le10sport.com, su N'Soki ci sarebbe forte il Saint Etienne, con la Lazio comunque che resta tra i club che seguono il giocatore al fianco di Lille, Schalke 04 e Eintracht Francoforte. Una pista che in ogni caso sembra piuttosto fredda.

