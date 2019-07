Lazio, Cataldi tra rinnovo e promozione: sarà lui il vice Leiva

CATALDI LAZIO - La storia d'amore tra Danilo Cataldi e la Lazio è destinata a continuare. Il centrocampista biancoceleste resterà a Roma per vestire ancora la maglia con l'aquila sul petto. Dopo i 18 mesi in prestito divisi tra Genoa e Benevento, il numero 32 è tornato a Formello maturato sia calcisticamente che umanamente. Il ragazzo si è reinserito alla grande legando con senatori e big dello spogliatoio che lo hanno subito preso sotto la loro ala protettrice. Ha lavorato duro Cataldi per riconquistare anche la fiducia di Inzaghi. Il mister piacentino gli ha dato più di qualche chance e Danilo non ha mai fallito segnando anche la rete nel derby contro la Roma. Questo 2019 è un anno fantastico visto che la moglie Elisa lo ha reso padre del piccolo Tommaso. Un anno perfetto a cui manca solo il lieto fine con il rinnovo del contratto.

DETTAGLI - Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, manca poco all'accordo e all'annuncio del rinnovo del rapporto con club biancoceleste. L'attuale contratto scade nel 2020, ma la società proverà a blindarlo. In una stagione lunga come quella che attende Lulic e compagni, un calciatore duttile come il classe 1994 sarà utilissimo. Cataldi è anche risalito nelle gerarchie e oggi va considerato, come dimostra anche il match di ieri con la Triestina, il vice Leiva. Un bel passo avanti per lui che a dicembre 2016 era finito ai margini della linea mediana, superato nelle rotazioni anche da Murgia. Oggi le cose sono cambiate e Danilo è pronto a prendersi i propri spazi. Il sogno rimane quello di indossare anche la fascia da capitano della Lazio, cosa già accaduta in passato. Se continuerà a lavorare e a rendere come fatto negli ultimi dodici mesi, nulla è impossibile.

