DIRETTA - Calciomercato Lazio: Kumbulla torna alla carica, attesa per Fares e Muriqi

La Lazio continua a lavorare per regalare a mister Inzaghi alcuni rinforzi per la prossima stagione. In primo piano ci sono sempre le trattative che portano il nome di Fares e Muriqi per le quali la società biancoceleste è in trattativa ormai da più di un mese e che dovrebbero risolversi nei prossimi giorni. Non solo però, sono tanti anche i profili sotto la lente di ingrandimento in questo periodo.

KUMBULLA - Il difensore del Verona è stato il primo obiettivo della Lazio che poi, per sua stessa ammissione, ha deciso di abbandonare la corsa al classe 2000 per le richieste eccessive degli scaligeri e anche la presenza importante dell'Inter. Le cose però sembrano essere cambiate nuovamente: Setti avrebbe richiamato Lotito per riallacciare i rapporti e riaprire la trattativa su nuove basi: 15 milioni di euro più il cartellino di un giocatore tra André Anderson e Maistro.

FARES E MURIQI - Per quanto riguarda invece le trattativa già avviate non c'è ancora la fumata bianca sia per il calciatore della Spal che per quello del Fenerbahce. Su Fares tra l'altro, dopo l'interesse dell'Inter, sarebbe arrivato anche quello dell'Atalanta che avrebbe iniziato a sondare il terreno per il calciatore. Attesa che continua anche per Vedta Muriqi stretto nella morsa delle richieste del patron del club turco. L'offerta della Lazio è sempre la stessa, 16 miloni più 2 di bonus con un ingaggio di 2.5 milioni a stagione. Non rimane che attendere la definitiva dumata bianca.

IN USCITA - Intanto la Lazio sta pensando anche ai giocatori che molto presumibilmente lasceranno la Capitale. In testa ci sono Bastos e Caicedo, il primo vicinissimo alla Turchia e il secondo che sembrava ad un passo dal Qatar. Oltre ai "titolari" ci sono da piazzare anche gli esuberi: Badelj, Caicedo, Wallace e Durmisi. Kiyine, Lomabrdi invece potrebbe far ritorno alla base e mettersi a disposizione di mister Inzaghi.

