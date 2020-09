Calciomercato Lazio, manovre di disturbo per Fares: l'Atalanta sonda il terreno

Terminato il ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio si appresta ad entrare nel vivo della stagione. Tra non molto comincerà un nuovo campionato e Simone Inzaghi vuole farsi trovare pronto per la sua prima annata in Champions da allenatore. Anche per questo attende con trepidazione l'arrivo dei nuovi acquisti, soprattutto per inserirli al più presto nei meccanismi di gioco. Uno di questi è Fares, l'esterno sinistro della SPAL che sembra a un passo dal trasferimento alla Lazio, ma che ancora si muove. Lui è pronto, aspetta solo il via libera che però tarda ad arrivare. Anche perché sul calciatore ci sarebbe l'interesse di altri club: prima l'Inter, ora l'Atalanta che - come riporta la rassegna di Radiosei - starebbe sondando il terreno per l'algerino. Non arrivano grandi conferme su tale interesse (i bergamaschi seguono anche Piccini, Lazovic e Faraoni), ma le manovre di disturbo sull'affare Lazio - Fares continuano ad esserci.

Nelle prossime ore però la trattativa dovrebbe sbloccarsi definitivamente: l'offerta biancoceleste è di 8.5 milioni cash, ai quali si aggiungerebbero 500 mila di bonus. La SPAL ne chiede 1.5: ecco il motivo del mancato accordo. Balla un milione tra domanda e offerta (9 contro 10), ma continua a filtrare ottimismo, soprattutto in virtù della forte volontà del giocatore che non vede l'ora di trasferirsi a Roma.

