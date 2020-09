DIRETTA - Calciomercato Lazio, ora le uscite: Wallace oggi firma in Turchia

Ancora sei giorni alla fine del calciomercato che poi chiuderà definitivamente i battenti. La Lazio ha chiuso gli ultimi colpi con Hoedt e Pereira, in entrata difficilmente succederà altro. L'unico nome in orbita sembra quello del giovane difensore Queiros, classe 1999 del Porto, al quale però si è interessato anche l'Olympiacos, che sarebbe forte su di lui. La Lazio punterà quindi si muoverà principlamente in uscita in queste ore, in modo da poter poi annunciare i volti nuovi.



Nella giornata di ieri è stato definito il passaggio di Wallace al Malatyaspor, squadra militante nella massima serie turca. Il giocatore si trasferirà a titolo gratuito ma la Lazio si sarebbe garantita il 50% sulla futura rivendita del brasiliano. Per oggi è attesa la firma. Bastos resta in partenza tra le offerte di Besiktas e Porto e Tare sta cercando di chiudere la sua cessione. Discorso diverso per Caicedo che ha avuto proposte dagli emirati ma anche dalla Serie A, ma alla fine potrebbe restare. Per Vavro la società ha smentito una possibile partenza, mentre cerca ancora una casa Riza Durmisi, il quale però sembra destinato al Celta Vigo. Ore decisive anche per Andrè Anderson, che dovrebbe tornare alla Salernitana.

PAIDEIA - Gabriel Pereira e Muriqi arrivati in clinica per le visite mediche - FT&VD

Calciomercato Lazio, Queiros è un'opportunità: ma la società smentisce trattative

TORNA ALLA HOME