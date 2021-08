DIRETTA - Calciomercato Lazio, settimana decisiva per il mercato biancoceleste

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio è ancora bloccato, tra cinque giorni ci sarà il debutto in campionato contro l'Empoli. I biancocelesti hanno bisogno di sbloccare la situazione per ufficializzare i quattro acquisti arrivati nella prima metà del calciomercato. Lotito ha annunciato che il problema si risolverà e i contratti saranno depositati per la prima di campionato.

CENTROCAMPO

Maurizio Sarri per completare il suo scacchiere ha bisogno di altre pedine fondamentali. Il neo allenatore biancoceleste chiede almeno due ali e una mezzala e, in caso di cessione di Escalante, almeno un altro mediano. Il primo colpo sarà Toma Basic. Il croato è stato bloccato da settimane e nei giorni seguenti la trattativa si chiuderà del tutto. Nelle ultime ore la Lazio ha sondato nuovamente il terreno per Torreira dall'Arsenal: l'ex Sampdoria arriverebbe in caso di cessione di Gonzalo Escalante, su cui è forte l'interesse del Marsiglia. Sarri ammira molto il centrocampista uruguagio e lo accoglierebbe a braccia aperta per il ruolo di vice Leiva.

ESTERNI

Se Correa verrà venduto, il nome in cima alla lista rimane Kostic, anche se il serbo si allontanando. Il problema slot extracomunitario rischia di far cambiare definitivamente pista per l'esterno. Negli ultimi giorni è stato proposto il nome di Coutinho del Barcellona: i blaugrana sarebbero disposti a pagare metà ingaggio e cederlo in prestito. La Lazio ci pensa, potrebbe diventare una soluzione concreta nei prossimi giorni. Gli altri nomi per l'attacco rimangono Shaqiri, vicino al Lione ma operazione ancora non conclusa. Rimane in piedi la pista che porta a Brekalo esterno del Wolfsburg. Gli altri nomi sono Januzaj della Real Sociedad, Callejon della Fiorentina e Orsolini del Bologna. Tutte ipotesi, nulla di concreto. C'è stato un sondaggio nelle ultime ore per Skov Olsen del Bologna, senza provare ad affondare il colpo. Non è da escludere che il ds Tare abbia un colpo mai uscito, in caso di cessione del Tucu.

Pubblicato il 16/08