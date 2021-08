Calciomercato Lazio, per Torreira serve una cessione a centrocampo: la situazione

L'obiettivo numero uno per il centrocampo della Lazio è Toma Basic, ma il croato non è l'unico centrocampista sulla lista dei desideri biancocelesti. Un altro obiettivo infatti è Lucas Torreira, tornato all'Arsenal dopo il prestito all'Atletico Madrid e tra i profili in uscita dai Gunners. L'uruguaiano con passaporto spagnolo rappresenterebbe un'ottima alternativa a Lucas Leiva ma prima serve liberare un posto per lui a centrocampo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Maurizio Sarri è rimasto positivamente impressionato da Akpa Akpro che verrà confermato nella rosa biancoceleste. Chi potrebbe partire è Gonzalo Escalante sul quale c'è l'interesse del Marsiglia. Se i francesi punteranno sull'ex Eibar la Lazio potrà buttarsi su Torreira con la formula del prestito con diritto di riscatto.

