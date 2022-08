DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra il futuro di Acerbi e l'idea terzino (forse) abbandonata

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ultime ore di sfrenato calciomercato, poi se ne riparlerà a gennaio. La Lazio ha svolto sicuramente un'ottima sessione estiva, con acquisti azzeccati e congeniali alle richieste dell'allenatore.

IN USCITA - Maurizio Sarri può dirsi soddisfatto, o quasi.perchè le questioni irrisolte sono ancora 2: Francesco Acerbi è ancora in ballo tra la panchina biancoceleste e l'Inter, in totale balia del futuro di Gosens. Inzaghi ieri sera si è mostrato molto preoccupato e ha ribadito a gran voce di aver bisogno di difensori. Intanto sono diversi i calciatori che attendono di trovare una sistemazione: Kezman è nervoso per il mancato utilizzo di Kamenovic da parte del tecnico toscano, ma da piazzare rimangono ancora Durmisi, Sofian Kiyine, Fares e Akpa Akpro che sembra sempre più vicino al Lecce.

IN ENTRATA - Difficile immaginare che arrivi il tanto agognato terzino nelle ultime ore di mercato. Manca ancora del tempo, è vero, ma a meno di folli sorprese bisognerà attendere la prossima sessione di mercato.