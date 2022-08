Calciomercato Lazio, Gosens può riaprire Acerbi all'Inter: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter è una delle società più attive in queste ultime ore di calciomercato. Robin Gosens è in uscita direzione Bayer Leverkusen, quindi i nerazzurri stanno accelerando per Borna Sosa dello Stoccarda come sostituto. L'ex Atalanta dovrebbe tornare a giocare in Bundesliga in prestito oneroso di 2 milioni più riscatto obbligatorio a 28, mentre il club meneghino ha offerto per Borna Sosa un prestito oneroso con diritto di riscatto su cifre inferiori rispetto a Gosens. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione questi movimenti potrebbero riaprire il discorso tra Francesco Acerbi e l'Inter. Il presidente Steven Zhang aveva posto il veto, dopo che i suoi dirigenti avevano definito l'accordo con la Lazio e il giocatore, per non appesantire il monte ingaggi. Il risparmio sugli stipendi nel passaggio del testimone tra Gosens e Sosa, più l'introito assicurato per il cartellino del tedesco permetterebbe alla società nerazzurra di soddisfare le richieste del tecnico Simone Inzaghi, che anche dopo Inter - Cremonese ha chiesto a gran voce l'entrata di un altro difensore centrale. Nei giorni scorsi c'era stato anche un colloquio telefonico tra Acerbi e il mister nerazzurro che aveva già fortemente voluto il centrale alla Lazio nell'estate del 2018 per sostituire de Vrij.

Pubblicato il 30.08 alle 23.43