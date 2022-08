DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra uscite e il sogno terzino: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Quattro giorni al gong finale di questa finestra di calciomercato. Sessione soddisfacente per la Lazio dal punto di vista delle entrate, un po' meno da quello delle uscite. Diversi sono gli esclusi dal progetto di Sarri e che sono in attesa di una nuova esperienza altrove: Durmisi, Sofian Kiyine, Fares e Akpa Akpro. Se per quest’ultimo ci sono delle novità, per quanto riguarda gli altri tre non si muove una foglia. Per l’algerino, in fase di recupero dopo l’infortunio, se ne potrebbe parlare addirittura a Gennaio. Al momento tutto tace. Diverso il discorso per Acerbi, pronto a salutare la Capitale per abbracciare l'Inter. Domani sarà il suo giorno in quel di Milano.

TERZINO - Le cessioni sono la priorità per il presidente, ma non per Sarri che non ha intenzione di mollare per il terzino. Lo vuole, a ogni costo e di questo ha discusso con il patron biancoceleste dopo la gara contro l’Inter. Lo scetticismo di Lotito è legato non solo all’aspetto economico, ma anche alla lista dei candidati per questo ruolo. Ci sono delle novità però per uno di loro: Kamenovic. Il serbo è stato messo all’angolo dal mister che non lo ha mai preso in considerazione e non intende di certo farlo ora, ma per lui potrebbe esserci una soluzione che consenta anche alla società di mantenere buoni rapporti con l’entourage.

