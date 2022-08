Calciomercato Lazio, il Lecce insiste per Akpa Akpro. Spuntano altre due pretendenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano solo quattro giorni alla fine del mercato e la Lazio è al lavoro ora più che in entrata, in uscita. Ci sono degli esuberi da piazzare. Tra chi è rimasto ai margini del progetto di Sarri, c'è Akpa Akpro. L'ivoriano è in attesa di una nuova esperienza, si erano fatti avanti per lui club di Serie B e il Lecce ma ha sempre declinato le proposte. È ancora in sospeso il suo futuro, ma in questi giorni ha l'occasione di poter dare una svolta. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, i salentini sarebbero tornati alla carica ma non sono i soli ad avere messo gli occhi sul centrocampista: c'è anche il Bologna a cui fa seguito il Monza. Bisognerà attendere per capire come le società intenderanno muoversi e quali saranno le loro proposte.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE