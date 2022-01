DIRETTA - Calciomercato Lazio, vertice in vista per Lazzari: i nomi per Sarri

Lotito e Tare lavorano per portare a Sarri quanto promesso. Il patron della Lazio ha rassicurato il tecnico nel garantirgli per gennaio un difensore centrale, un terzino sinistro e un vice-Immobile. Si passa però dalle cessioni. Dopo la vendita di Lukaku al Vicenza, A. Rossi al Monopoli ed Escalante all'Alaves, tra i partenti c'è Muriqi. Il club biancoceleste e il Cska mosca hanno trovato una sorta di intesa, l'ostacolo dovrebbe essere l'interesse del kosovaro. Su di lui anche il Lokomotiv, West Bromwich Albion e Leeds. In uscita anche Manuel Lazzari che diventerebbe una priorità per l'Atalanta se partisse Hateboer. Le società ne parleranno sabato sera all'Olimpico prima del match di campionato.

OBIETTIVI - Tra difesa e attacco sono spuntati nelle ultime settimane diversi nomi. Per il tridente c'è Lapadula che potrebbe arrivare in prestito fino al termine stagione, in pole fra tutti rimane Burkardt del Mainz con il club che però non lo ritiene in vendita almeno per gennaio. Tra questi piace anche il nome di Sesko del Salisburgo. Per la difesa invece un profilo gradito insieme a Fabiano Parisi è quello di Nicolò Casale per il quale i discorsi sono già stati avviati. Sarri attende, la rivoluzione è solo agli inizi.