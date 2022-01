Calciomercato Lazio, Atalanta sempre vigile su Lazzari: i dettagli

Manuel Lazzari è uno dei sacrificabili della Lazio nella sessione di calciomercato di gennaio. Come affermato dallo stesso tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa post vittoria a Salerno, la squadra al momento non riesce a permettersi un terzino così offensivo nella difesa a 4. Nel 3-5-2 invece l'ex Spal riesce a esprimersi nel migliore dei modi e nei giorni scorsi avevamo riportato l'interessamento dell'Inter: i nerazzurri potrebbero arrivare a mettere sul piatto 12 milioni, anche se al momento Dumfries e Darmian lasciano abbastanza tranquillo Inzaghi in quel ruolo. Secondo Alfredo Pedullà un'altra meta possibile per Lazzari è sarebbe l'Atalanta: con la Dea ci sarebbero stati dei contatti a fine dicembre, ripresi nella scorsa settimana. Se poi dovesse uscire da Bergamo Hateboer direzione Newcastle, allora Lazzari diventerebbe una priorità per Gasperini e potrebbe svilupparsi una trattativa intorno a una valutazione di 15 milioni di euro. La prossima sfida tra le due squadre di sabato sera potrebbe essere l'occasione per un punto della situazione.