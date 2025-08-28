Lazio, Bucciantini ha fiducia in Sarri: "Io aspetto. L'anno scorso..."

TUTTOmercatoWEB.com

In una situazione particolare, con un clima abbastanza complicato da vivere per tifosi e addetti ai lavori, c'è chi guarda dall'esterno la situazione della Lazio ed ha comunque fiducia. Il riferimento, in questo caso, è a Marco Bucciantini. Il giornalista e scrittore toscano intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha commentato il contesto biancoceleste, cercando di far passare un messaggio di fiducia, prendendo ad esempio la sconfitta di un anno fa del Napoli contro il Verona. Quello stesso Napoli diventato poi Campione d'Italia: "Lazio? Io aspetto. L’anno scorso la squadra che ha iniziato peggio ha vinto lo scudetto…".

