Verona, rinnovato un titolare prima della Lazio: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Non solo nuovi acquisti per l'Hellas Verona. Il club scaligero, che nelle ultime ore ha ufficializzato gli acquisti di Gift Orban dall'Hoffenheim e di Armel Bella-Kotchap dal Southampton punta ad annunciare il rinnovo di un titolare prima della Lazio. La società, infatti, in queste ore avrebbe trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Lorenzo Montipò. Titolare inamovibile tra i pali da ormai quattro stagioni, nelle prossime ore il portiere classe 1996 metterà la firma sul nuovo accordo che allungherà la scadenza al 2028. Una notizia importante per l'ambiente veronese che potrà continuare a puntare sulla propria certezza, a meno di sorprese titolare anche contro la Lazio.
