Lazio | Vecino, il giorno della verità: lo staff predica prudenza. Il punto sul rientro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Oggi sarà il giorno della verità per Matìas Vecino. L'uruguaiano, ancora ai box per un problema muscolare, proverà a rientrare in gruppo nell'allenamento pomeriggio a Formello. Per lui sarà un vero e proprio test, utile a capire se Sarri potrà averlo (o meno) a disposizione per la gara di sabato sera all'Olimpico contro il Verona. Ieri - come anticipato - non si è visto né nella seduta mattutina, né in quella pomeridiana.

Una scelta dettata, probabilmente, più dalla prudenza: lo staff medico, riporta Corriere dello Sport, vuole andarci cauto, evitando di forzare i tempi e rischiare una nuova ricaduta. Già lo scorso anno, in effetti, l'ex Inter aveva pagato a caro prezzo un rientro affrettato, restando fuori a lungo. Questa volta la priorità è scongiurare il ripetersi di situazioni simili. Dal punto di vista clinico, però, le notizie sono incoraggianti. L'affaticamento muscolare sembra ormai assorbito e tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore.

Oggi proverà a lavorare col resto dei compagni. Se la risposta sarà positiva, allora ci saranno margini concreti per vederlo tra i convocati di Sarri per il Verona. In ogni caso, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, con controlli quotidiani. L'idea è di inserirlo gradualmente, senza spingerlo oltre il necessario. La Lazio sa di aver bisogno della sua esperienza, non può permettersi di perderlo nuovamente per settimane. La speranza di Sarri è di riaverlo il prima possibile. In un momento in cui, infatti, Dele-Bashiru è ancora molto lontano dal diventare la mezzala sinistra che il tecnico immagina per il suo calcio, Vecino rappresenta una certezza. Una carta preziosa.

