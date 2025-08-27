FORMELLO - Lazio, Vecino ancora gestito: Sarri prepara la sfida al Verona

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Vecino ancora a parte. Altro giorno (doppia seduta) di gestione e lavoro differenziato, come successo per tutta la scorsa settimana. Filtra ottimismo per le sue condizioni dopo gli esami svolti ieri, ma anche tanta cautela per evitare problemi fisici più importanti. Nei prossimi allenamenti (domani e venerdì pomeriggio, sabato rifinitura), se si rivedrà in gruppo, si capirà se potrà essere a disposizione per il Verona.

Sicuramente domenica non ci saranno Patric, Isaksen (torneranno dopo la sosta), Gigot (in uscita) e Romagnoli (squalificato). Gli ultimi giorni prima dell'esordio all'Olimpico serviranno a Sarri per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Uno dei ballottaggi riguarda la difesa davanti a Provedel tra i pali, in vantaggio su Mandas. A destra Marusic insidia Lazzari per completare il reparto con Gila, Provstgaard e Nuno Tavares.

A centrocampo invece si rivedrà Rovella, partito dalla panchina a Como solo per la breve fuga a Roma per la nascita della figlia Venere. Ai suoi lati spazio ancora a Guendouzi e Dele-Bashiru, con Belahyane (in crescita di condizione) pronto a subentrare a gara in corso. Non sono attesi grandi cambi nemmeno in attacco, con Cancellieri, Castellanos e Zaccagni di nuovo in pole per giocare dal primo minuto.

