Lazio, cercasi qualità: Sarri ha due nomi a cui aggrapparsi

RASSEGNA STAMPA - Quante volte nell'arco della scorsa stagione e, soprattutto, di quest'estate abbiamo sentito parlare di assenza di qualità all'interno della rosa? Tante. E questo resta un problema oggettivo che la Lazio ha dovuto affrontare contro il Como, contro una squadra qualitativamente superiore a quella di Maurizio Sarri, oltre che atleticamente. Motivo per cui tra le soluzioni che deve trovare ora il Comandante in vista di Verona, oltre a quelle motivazionali, ci sarebbe anche la ricerca di una qualità che manca e che in qualche modo va tirata fuori dalla squadra. Come? Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, Sarri ha in mente due nomi su tutti: Zaccagni e Pedro.

LA RICHIESTA PER ZACCAGNI - Il capitano e numero 10 della Lazio non ha brillato contro il Como. Ha vissuto di fiammate che non hanno portato a niente di pericoloso, se non al cross in mezzo prima del 2-0 lariano, sfiorato da Castellanos a pochi passi dalla porta di Butez. Troppo poco per chi non è leader solo per la fascia al braccio, ma è punto di riferimento caratteriale e tecnico della squadra. Sarri chiede a Zaccagni di alzare il suo livello, di tornare a essere un giocatore capace di fare la differenza con una giocata, con un'intuizione o con un'invenzione 'luisalbertiana' in grado di cambiare una partita complicata come poteva essere quella di domenica scorsa.

PEDRO TITOLARE - Per Pedro, invece, le richieste non sono così particolari. Viene da una stagione da 14 gol stagionali, il miglior marcatore della Lazio di Baroni al pari di Castellanos, ma con molti minuti in meno. L'allenatore fiorentino lo ha gestito, gli ha concesso spazio in Europa, facendolo partire titolare solo 6 volte in campionato. Entrando dalla panchina Pedro ha spesso tolto le castagne dal fuoco alla Lazio, ma contro il Como alla prima stagionale ha fatto un po' più di fatica. Motivo per cui, almeno per questo inizio e per questa ricerca continua della qualità, Sarri starebbe pensando di regalargli qualche partita da titolare, a partire già dalla sfida di Verona.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.