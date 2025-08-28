Cordova: "Cani e porci nella Hall of Fame della Roma. Io alla Lazio? Fu colpa..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Francesco Cordova ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha espresso anche la propria delusione per non esser stato inserito nella coreografia, preparata dalla Curva Sud in occasione del derby del 2015, con i volti dei capitani storici. "Ci sono rimasto malissimo. È stata anche una gravissima colpa della Roma, che non mi ha mai difeso", le sue parole.

Poi, ha proseguito spiegando anche di non esser presente neanche nella Hall of Fame dei giallorossi: "Ci stanno cani e porci". Interrogato sul motivo dell'assenza, l'ex giallorosso non ha avuto dubbi nella ripresa: "Per il passaggio alla Lazio. Ma fu il presidente Alzalone a mettermi alle corde 'O vai là o smetti di giocare'. Istintivamente accettai".

