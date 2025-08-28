L'ostacolo FIGC per la nuova Commissione sui conti dei club: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C'è l'ostacolo FIGC sulla strada dell'imminente insediamento, al momento previsto e confermato a metà settembre, della nuova Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche, che sostituirà Covisoc e Comtec per monitorare la solidità finanziaria di calcio e basket, valutando plusvalenze e operazioni di mercato. Lo riporta Il Messaggero, aggiungendo come il nuovo organismo si avvarrà "in sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione dei collaboratori della Covisoc". È quanto previsto dal Decreto Legge 71/2024, che aggiunge: "Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni".

Ed è questo il nodo: la FIGC è pronta a impugnare il pagamento, rischiando di far slittare o ostacolare l'insediamento della nuova Commissione, che ha praticamente bisogno del "vecchio" personale che si è occupato per anni dei bilanci del calcio. Una situazione che va monitorata anche in ottica Lazio: entro il 30 settembre, infatti, i biancocelesti dovranno risanare il costo del lavoro allargato per poter ottenere lo sblocco del mercato di gennaio.

