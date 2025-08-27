Lazio - Verona, procede la vendita dei tagliandi: il parziale aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il percorso della Lazio nella nuova stagione non è iniziato col piede giusto, al Sinigaglia nella prima giornata è arrivata la sconfitta contro il Como. A pesare ancor più del risultato e la prestazione messa in campo dai biancocelesti che però avranno subito l’occasione di rifarsi. Domenica sera alle 20:45 all’Olimpico ci sarà la sfida col Verona, la prima in casa della stagione.

Zaccagni e compagni debutteranno davanti al proprio pubblico che, nonostante l’estate turbolenta e la delusione per il passo falso commesso con i lariani, hanno ribadito il loro amore per la maglia mostrandosi al fiaco della squadra. Per l’occasione, come appreso dalla nostra redazione, sono stati venduti 8000 biglietti che sommati ai 29.163 abbonati consentono di superare le 37mila presenze. Dato che però, potrebbe crescere ancora considerando che c’è ancora qualche altro giorno per acquistare tagliandi.

