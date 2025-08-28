Champions League, ecco la novità: cambia l'orario della finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione 2025/2026 della Champions League porta con se una novità molto importante. Per la prima volta, infatti, la finale si giocherà alle 18.00 e non nella sessione serale come di consueto. Ad annunciarlo è proprio la Uefa in una nota: "La decisione è stata concepita per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il nostro obiettivo è rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che consenta a famiglie e bambini di assistere facilmente alla partita di calcio più importante e importante della stagione".

"Per i tifosi in trasferta significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo. Per le città ospitanti, aumenterà l'impatto economico positivo dell'evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti. Il nuovo orario d'inizio si allinea anche a una finestra di trasmissione più accessibile, aiutando la finale a raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.