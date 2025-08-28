Lazio - Verona, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà Valerio Crezzini, della sezione di Siena, a dirigere la partita tra Lazio ed Hellas Verona, in programma domenica 31 agosto presso lo Stadio Olimpico di Roma e valida per la seconda giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Pezzuto e Maresca. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Arbitro: Crezzini;

Assistenti: Costanzo e Garzelli;

IV Uomo: Colombo;

Var: Pezzuto;

A.Var: Maresca.

I PRECEDENTI TRA CREZZINI E LA LAZIO - Il fischietto di Siena non ha mai diretto una partita della Prima Squadra, ma conta tre precedenti con la Primavera in assoluto equilibrio: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La scorsa stagione, però, fu in campo durante la sfida tra Empoli e Lazio al Castellani nei panni di IV Uomo. Per lui sarà la seconda partita diretta in Serie A, dopo Udinese-Monza della passata stagione. Conta, invece, 28 partite arbitrate in Serie B.

