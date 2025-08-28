Lazio, Marocchi: "Sarri percepisce un pericolo. Ha paura che..."
28.08.2025 10:30 di Niccolò Di Leo
Maurizio Sarri vuole far rialzare la propria Lazio dopo il passo falso di Como. Il tecnico toscano ha il dovere di trovare le motivazioni dietro le difficoltà affrontate dalla sua squadra, per cercare di tendergli la mano e farla uscire dalle prime ardue sabbie mobili della stagione. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha provato ad analizzare la situazione in casa biancoceleste.
"I giocatori ci sono allenati per un mese e mezzo. Sarri immagino che percepisca il pericolo che una carriera ottima con lui possa finire così e così, per non dire male. Sarri è come Allegri, se non hanno i loro calciatori non sono gli stessi".