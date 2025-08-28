Lazio, Belahyane mette in difficoltà Sarri: Dele-Bashiru va in panchina?

RASSEGNA STAMPA - Sarri potrebbe proporre delle novità di formazione dopo quanto visto contro il Como. Nicolò Rovella dovrebbe tornare dal 1' al posto di Danilo Cataldi, titolare al Sinigaglia, ma questo potrebbe non essere l'unico cambio in vista dell'esordio casalingo della Lazio in questa stagione. Il Comandante, infatti, approfitterà di questi giorni anche per prendere al vaglio altre alternative, tra le quali figura Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino, arrivato a gennaio dall'Hellas Verona, si è messo al servizio di Sarri fin dal primo giorno lavorando nel ruolo di mezz'ala sinistra.

BELAHYANE TITOLARE? - Là dove dovrebbero muoversi Dele-Bashiru e Vecino, il classe 2004 spera di ritagliarsi uno spazio convincendo il tecnico toscano. L'occasione potrebbe arrivare proprio domenica. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Dele non ha convinto contro il Como e Vecino non sarebbe ancora pronto per una partenza da titolare. Motivo per cui Belahyane starebbe cercando di sfruttare questi giorni per mettersi in mostra. Tornato dall'infortunio ormai dieci giorni fa, è pronto anche per entrare in competizione e trasformarsi nella mezz'ala che vuole Maurizio Sarri.

