La Lazio torna all'Olimpico, per Sarri la sfida ha un doppio valore: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tre mesi. Tanto è passato dall'ultima volta che la Lazio ha giocato all'Olimpico in campionato. Era il 25 maggio. I biancocelesti si arresero a un Lecce più affamato con una sconfitta che segnò la fine di tutto. Niente Europa, la certezza di un fallimento stagionale, il peso di un'estate piena di tensioni e contestazioni. Si riparte da lì, col desiderio di cambiare pagina e la necessità di restituire entusiasmo a un ambiente che ha bisogno di risultati immediati per ritrovare fiducia, a maggior ragione dopo il KO di Como.

All'Olimpico ci saranno oltre 35 mila spettatori tra abbonati e biglietti venduti. La squadra vuole regalare una vittoria che in casa manca da troppo tempo: l'ultima volta è stata il 9 febbraio 2025, quando la Lazio travolse il Monza. Da quel giorno, sei pareggi consecutivi e la sconfitta col Lecce hanno fatto diventare l'Olimpico un terreno decisamente arido di soddisfazioni. Un ruolino di marcia che, riporta Corriere dello Sport, ha vanificato quanto di buono fatto nella prima parte della passata stagione. Con l'arrivo di Sarri, il compito è invertire immediatamente il trend. Non si può più attendere, non ci sono margini per altri passi falsi. Solo tramite le vittorie si potrà alleggerire il clima pesante che si respira nell'ambiente e soprattutto attorno alla società.

Per Sarri la sfida ha un valore doppio. Da una parte, il bisogno di ritrovare i tre punti dopo il passo falso di Como; dall'altra l'occasione di restituire all'Olimpico il sapore delle vittorie. Per conquistare la gente non bastano le parole, servono i risultati. Lo sa anche il tecnico. Servirà una reazione forte, una squadra più attenta e più incisiva. I numeri sono impietosi: una vittoria casalinga manca da oltre sei mesi. Un'eternità per un club che ambisce ad essere nuovamente protagonista. La Lazio torna a casa. Tocca a lei trasformare i fischi in applausi.

