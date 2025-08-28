Lazio | Belahyane è pronto, Patric e Isaksen no: le ultime dall'infermeria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In attesa di comprendere se Vecino sarà o meno convocato per la prima partita casalinga della stagione contro il Verona, arriva una buona notizia sul fronte infortunati. Reda Belahyane è completamente ristabilito. A Como era già in panchina e col Verona sarà a tutti gli effetti un elemento in più nelle rotazioni. Per Patric (insieme alla squadra nell'esordio al Sinigaglia, ma solamente da tifoso) e Isaksen (reduce dalla mononucleosi), invece, bisognerà attendere la sosta di settembre. Entrambi stanno lavorando a parte e il loro rientro non è previsto prima della ripresa del campionato, che si fermerà per gli impegni delle Nazionali.

