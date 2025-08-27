Valentini: "Lazio? Situazione delicata, ma c'è un altro grande problema"

Falsa partenza. La brutta sconfitta della Lazio contro il Como ha acceso ancora di più i riflettori sulla situazione delicata della squadra di Sarri. Ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini ha espresso il suo pensiero proprio sul percorso del tecnico sulla panchina biancoceleste, con tutta le difficoltà vissute in estate. Di seguito le sue parole.

“Lì c’è una situazione ambientale molto delicata, continuano le polemiche a distanza tra la tifoseria della Lazio e il presidente Lotito. C’è l’intoppo del mercato e c’è Sarri che conosce bene l’ambiente, ha tutte le conoscenze tecniche per rimettere in carreggiata la Lazio. È troppo presto per tirare delle conclusioni e condannare la Lazio, aspettiamo qualche settimana. La Lazio ha un altro problema fondamentale, che è la concorrenza spietata della Roma partita con il piede giusto con un nuovo allenatore”.

