Il Fenerbahce perde col Benfica: niente Champions, Mourinho retrocesso

Il Fenerbahce di José Mourinho manca la qualificazione alla Champions League. Nella sfida di ritorno del turno preliminare decisivo, la formazione del quartiere Kadikoy di Istanbul è uscita sconfitta 1-0 dal Da Luz contro il Benfica, e complice lo 0-0 dell'andata viene così retrocessa in Europa League, dove potrebbe incontrare la Roma. Oltre alla formazione guidata dall'ex giallorosso, in Europa League ci saranno anche Ferencvaros, Rangers e Basilea. Gli ungheresi sono stati eliminati dal Qarabag malgrado la vittoria di oggi in Azerbaijan, gli elvetici sono caduti per mano del Copenaghen e infine gli scozzesi hanno rimediato un sonoro 6-0 sul campo del Club Brugge.

