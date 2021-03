Diritti Tv, Sky pronta a fare ricorso dopo l'assegnazione a DAZN

Sono state settimane concitate in Lega, per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024, ma oggi finalmente si è arrivati a una conclusione. DAZN si è aggiudicata la trasmissione in esclusiva di 7 gare per ogni turno e in co-esclusiva le rimanenti 3 (i pacchetti 1 e 3). La Lega e Sky potranno discutere fino al 29 marzo del pacchetto 3, cioè l'emissione delle 3 partite in co-esclusiva. Secondo Radiocor, l'emittente di Comcast sta pensando di fare ricorso. Al momento nessuno si è espresso in merito, ma le lettere inviate precedentemente alla Lega lascerebbero pensare all'inizio di una nuova battaglia legale.