Dragowski in lacrime per l'infortunio: il sostegno social di Provedel - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Come anticipato, nel corso della partita di questo pomeriggio contro il Verona, Dragowski si è infortunato in modo importante alla caviglia. Il portiere è scoppiato a piangere, per poi chiedere la sostituzione. Praticamente certa la sua assenza per i Mondiali di Qatar (era pronto a parteciparvi con la sua Polonia): al momento si immagina per lui un lunghissimo stop. Via social è giunto il sostegno di Ivan Provedel che, condivisa su Instagram una foto dell'estremo difensore della formazione ligure, ha aggiunto: "Forza Drago".

