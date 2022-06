Dramma Sampdoria: muore Samuele, figlio di un membro dello staff tecnico

Fonte: Tuttogossipnews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tragedia in casa Sampdoria. Samuele Micarelli, uno dei due figli di Fabio Micarelli (collaboratore di Marco Giampaolo), ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Aveva 21 anni, viaggiava come passeggera lungo la strada provinciale che attraversa il territorio di Camerino su una Fiat 500... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO.

