Durante: "In Italia squadre senza identità, eccetto Lazio o Atalanta"

La Lazio affronta il Napoli per cercare di battere un tabù che dura dalla incredibile vittoria Champions del 2015 al San Paolo. Chi apprezza la qualità dei biancocelesti è Sabatino Durante, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha portato la squadra di Inzaghi come esempio da seguire: "Non riesco più a vedere il calcio italiano. Non abbiamo qualità. Le nostre squadre sono senza identità. Sembra che in campo ci siano undici statuine. Chi invece prova a fare qualcosa di diverso, come Atalanta o Lazio, in Italia fa successo".

