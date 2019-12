È già clima Supercoppa: oggi Regione e club presentano “Lazio Eternal Wonder"

E ora testa alla Supercoppa italiana. La Lazio, dopo aver battuto il Cagliari in extremis, si ritrova a Formello. E in mattinata, alle ore 12, in sala stampa dell’Olimpico va di scena “Lazio Eternal Wonder”, iniziativa promossa dalla Regione per dare visibilità al territorio in vista della sfida in Arabia Saudita. Saranno presenti il vice presidente della Giunta regionale del Lazio, Daniele Leodori, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Anche nel 2009, prima della finale di Supercoppa di Pechino, la Regione e il club siglarono un accordo simile.