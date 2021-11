Emergenza Covid, Young Boys - Manchester United a rischio rinvio

Young Boys - Manchester United di Champions League è in programma l'8 dicembre, ma è a rischio rinvio a causa delle nuove restrizioni per l'emergenza Covid. In Svizzera avanza la variante Omicron e per le nuove disposizioni chi accede al paese dal Regno Unito dovrà fare 10 giorni di quarantena. La UEFA sta ragionando se posticipare la gara o giocarla in campo neutro. La seconda opzione è quella che fu presa per la partita tra Atalanta e Villareal dello stesso girone.