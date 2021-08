Empoli, Marchizza: “Con la Lazio sono sempre partite speciali”

Mancano solo nove giorni all'inizio della Serie A e c'è già grandissima attesa per Empoli-Lazio. Sarà la prima apparizione per i toscani, tornati l'anno scorso nella massima serie, e l'esordio per Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Riccardo Marchizza, difensore cresciuto nel settore giovanile della Roma è passato di recente all'Empoli, si è presentato in conferenza stampa parlando anche della prima giornata: "Ho fatto dieci anni nelle giovanili della Roma e le partite con la Lazio sono sempre speciali. Per noi ogni partita dovrà essere un punto di partenza e cercare di far bene con tutte. I punti pesano dalla prima giornata, dovremo essere bravi a cercare di fare bene".