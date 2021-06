Eriksen, Kjaer: "Non dimenticherò mai quella sera, contenti che Christian stia bene"

Un momento da eroe che sicuramente non avrebbe voluto vivere quello in cui Simon Kjaer ha salvato la vita a Christian Eriksen, ma per fortuna tutto è andato per il meglio dopo ore di paura in tutto il mondo del calcio. La Danimarca ora è chiamata a battere la Russia con almeno due gol di scarto per sperare nella qualificazione alla prossima fase degli Europei e, in conferenza stampa, il difensore del Milan è tornato su quanto accaduto contro la Finlandia: "Ho solo voglia di pensare al pallone, di giocare a calcio. Non dimenticherò mai quella serata con la Finlandia, quello che si è detto ovunque di me mi ha fatto piacere. Siamo contenti che Christian stia bene. Ha davanti a sé un lungo percorso. Lasciamo che si prenda il tempo di cui ha bisogno con la sua famiglia". Kasper Schmeichel ha poi sottolineato l'importanza di Kjaer per la squadra e non solo: "Simon ha mostrato che grande persona è in una situazione che richiede poteri da supereroi. E' un vero uomo, un vero capitano: la Danimarca non potrebbe desiderarne uno migliore".